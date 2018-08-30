The Atlantic: Запад может шантажировать Кремль усилением поддержки Украины

Каждый раз, когда российский режим будет устраивать новые провокации, Америка и Европа могут поднимать для него ставки, помогая Киеву.

Для Владимира Путина «зима уже близко». Так называемый эффект Крыма, который поднял его рейтинг до заоблачного уровня после аннексии части территории Украины, однозначно испарился. А усиление популярности, которого он ждал после Чемпионата мира по футболу, так и не произошло.

Зато в российской политике сейчас доминирует сомнительная пенсионная реформа, которую правительство Путина ввело из-за приближения бюджетного кризиса. Об этом на страницах The Atlantic пишет британский политолог Марк Галеотти.

Предложенное повышение пенсионного возраста в России очень непопулярно. Во многих частях страны продолжительность жизни ниже нового возрастного порога, за которым россияне смогут выходить на отдых. Согласно опросу «Левада-Центра», 89% граждан страны против повышения пенсионного возраста. И лишь 8% высказываются в поддержку. Более трех миллионов человек подписали петицию против изменений. А десятки тысяч россиян вышли на протесты, которые организовывала Коммунистическая партия РФ.

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После длительного молчания, Путин сначала попытался обвинить во всем свое правительство, а сам он якобы не поддерживает изменения. Однако, никто в России не купился на это. Даже государственные социологические службы говорят, что уровень доверия к президенту упал до 37%. Проблема Путина в том, что он попал в собственную же ловушку. Он не диверсифицировал экономику России во времена изобилия в начале 2000-х годов и ничего не сделал для установления верховенства закона. А это критически важно как для внутреннего бизнеса, так и для привлечения иностранных инвестиций. К тому же, зарубежные военные авантюры лишили Россию возможности ответить на новое давление.

Конечно, Путин может пойти на определенные уступки, но на очень незначительные. Поскольку значительное отступление будет иметь серьезные последствия для экономики, когда пропорция между работниками и пенсионерами в стране достигнет недопустимого значения. Начнет ли российский президент наконец сокращать расходы на армию? Или он уменьшит финансирование режима в Чечне? А может обложит бизнес еще большими налогами? Реальность в том, что он хорошо понимает, что «лишних денег» у Кремля нет. И отчаянные поиски решения лишь усиливают раскол режима.

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С точки зрения Вашингтона, сейчас очень удачное время, чтобы усилить давление на Путина и заставить его изменить внешнеполитическую поведение. Выступая перед комитетом Сената по иностранным делам помощник Госсекретаря Весс Митчелл отметил, что цель политики США в отношении России в том, чтобы «сократить возможности Владимира Путина вести себя агрессивно, повышая цену для российского государства и олигархов, которые его поддерживают». Галеотти напоминает, что очередная порция сокрушительных санкций против Кремля уже на подходе.

Автор признает, что логика этого подхода Вашингтона вполне понятна. Чем больше давление на экономику, тем тяжелее будут времена как для простых россиян, так и для приспешников Путина. И эти тяжелые времена должны были бы заставить российского президента отказаться от агрессивного поведения, потому что ему нужны инвестиции, капитал и технологии Запада. Если Путину удастся политически выжить, он будет слишком занят решением проблем со своим недовольных населением, чтобы вести какие-то авантюры за рубежом.

«Но проблема этого подхода в том, что Россия понимает его наизнанку: давление на Россию дает Путину оправдания быть Путиным, а не причины измениться», - считает Галеотти.

Он добавляет, что в Москве ощутимо, как люди готовятся к долгой и тяжелой геополитической зимы, в начале которой они обвиняют Запад. Любая уступка будет расценена как поражение, поэтому вряд ли Кремль на самом деле может что-то сделать, чтобы убедить США и Европу отменить санкции. В конце концов, то, чего хочет Запад, российский режим не хочет или не может выполнить.

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«Путин не может уйти из Крыма, потому что большинство россиян считают его по праву своим. И он не может вывести войска с Донбасса или Сирии без политического вреда. А завершение кампании дезинформации и троллинга на Западе будет поражением для него на нескольких уровнях», - пишет эксперт.

Поэтому, по его мнению, Западу нужно искать новые подходы к Кремлю. Санкции, по его мнению, безусловно должны остаться в силе. Но существуют и некоторые более весомые варианты давления.

«Угрозы предоставить Украине большую экономическую помощь, как только Путин, к примеру, выпустит своих троллей и хакеров, могут причинить определенную боль ему и пощадить простых россиян», - пишет Галеотти.

Россияне, по его мнению, не собираются восставать против Путина. И режим не развалится. За кулисами Кремля продолжается конфликт между прагматиками и националистами. Но этот процесс не так повлияет на Путина, как сформирует режим, который будет после него. Усиление давления на Москву кажется правильным и заслуженным наказанием России за все содеянное им зло включительно с отравлением экс-шпиона в Британии и вмешательство в выборы в США. Но по иронии, то, что ухудшает позиции Путина, играет на руку националистам, что делает долгосрочный прогресс менее вероятным.