Белорусская православная церковь Московского патриархата хочет автономии

Об этом говорится в итоговом документе общего собрания епархий Минской митрополии, который цитирует Украинская правда.

Белорусский клир выразил благодарность патриарху Кириллу, но просит о большей автономии.

"Просить митрополита Минского и Заславского Павла, Патриаршего Экзарха всея Беларуси ходатайствовать перед Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом и Священным Синодом о предоставлении Белорусской Православной Церкви статуса самоуправляемой Церкви в составе Московского Патриархата", - говорится в документе.

Читайте такжеСМИ: В Беларуси замечены российские солдаты без опознавательных знаковКак пример такого самоуправления БПЦ наводит церкви Латвии, Молдовы и Эстонии.

Как пояснил отец с БПЦ Александр Шрамко, вопрос стоит о большей степени самостоятельности.

Он пояснил, что сейчас фактически заморожено предоставления статусов автокефалии и автономии.

"И не только потому, что этого кому-то не хочется, а потому, что существует разное видение на этот статус и на право его предоставления у Московского Патриархата и Константинопольского (и иже с ним)", - пояснил Шрамко.

Поэтому, по его словам, в РПЦ применяются другие термины: самостоятельность и самоуправляемость.

В составе всей РПЦ, пишет отец, "сложились следующие уровни самостоятельности:

1. УПЦ с особым томосом, по которому самостоятельность даже больше, чем при автономии;

2. Самоуправляемые церкви (Эстонская, Латвийская, Молдавская);

3. Белорусский Экзархат;

4. Митрополичьи округа (Казахстанский, Среднеазиатский)".

"Поднимается вопрос только о поднятии с уровня 3 на уровень 2", - резюмировал Шрамко.