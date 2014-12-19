Белорусская православная церковь Московского патриархата хочет автономии
Белорусская православная церковь намерена просить о предоставлении ей статуса самоуправляемой церкви в составе Московского патриархата.
Об этом говорится в итоговом документе общего собрания епархий Минской митрополии, который цитирует Украинская правда.
Белорусский клир выразил благодарность патриарху Кириллу, но просит о большей автономии.
"Просить митрополита Минского и Заславского Павла, Патриаршего Экзарха всея Беларуси ходатайствовать перед Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом и Священным Синодом о предоставлении Белорусской Православной Церкви статуса самоуправляемой Церкви в составе Московского Патриархата", - говорится в документе.
Читайте такжеСМИ: В Беларуси замечены российские солдаты без опознавательных знаковКак пример такого самоуправления БПЦ наводит церкви Латвии, Молдовы и Эстонии.
Как пояснил отец с БПЦ Александр Шрамко, вопрос стоит о большей степени самостоятельности.
Он пояснил, что сейчас фактически заморожено предоставления статусов автокефалии и автономии.
"И не только потому, что этого кому-то не хочется, а потому, что существует разное видение на этот статус и на право его предоставления у Московского Патриархата и Константинопольского (и иже с ним)", - пояснил Шрамко.
Поэтому, по его словам, в РПЦ применяются другие термины: самостоятельность и самоуправляемость.
В составе всей РПЦ, пишет отец, "сложились следующие уровни самостоятельности:
1. УПЦ с особым томосом, по которому самостоятельность даже больше, чем при автономии;
2. Самоуправляемые церкви (Эстонская, Латвийская, Молдавская);
3. Белорусский Экзархат;
4. Митрополичьи округа (Казахстанский, Среднеазиатский)".
"Поднимается вопрос только о поднятии с уровня 3 на уровень 2", - резюмировал Шрамко.