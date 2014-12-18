Пресс-секретарь "Роснефти" обвинил либеральную прессу в коммунистической пропаганде

Как сказал в интервью радиостанции «Говорит Москва» пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев, «этот вопрос уже настолько переполоскан, что возвращаться к нему нет смысла».

«Особо либерально-западнические издания почему-то очень любят у нас заниматься коммунистической пропагандой, раздувать в народе всякую нездоровую ненависть к получающим высокий доход. А журналистам мы с удовольствием сообщим все наши зарплаты, когда их сообщат наши конкуренты на рынке», - пообещал М.Леонтьев.

Читайте такжеХорошая мина при плохой игре: итоги ежегодной пресс-конференции Путина (фото, видео)Кроме того, по его словам, доходы Сечина известны российским налоговым органам, поэтому, если Путин захочет узнать их размер, «он сделает это моментально».

В июне российский оппозиционер Борис Немцов сообщал, что "заработная плата" главы "Роснефти" составляет около 50 миллионов долларов в год.