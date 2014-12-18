Жертвами снегопадов в Японии стали 5 человек

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местную полицию.

В результате сильного шторма в префектуре Симанэ на берег выбросило китайское рыболовное судно, на борту которого находились 25 человек. Часть из них были госпитализированы с различными травмами, двое числятся пропавшими без вести.

Наиболее всего от удара стихии пострадал северный остров Хоккайдо, где приостановлено движение 150 поездов, а также отменены десятки авиарейсов. В настоящее время прекращены занятия более чем в 960 школах, не работают детские сады.

Читайте такжеВ США уже десять человек стали жертвами снежной буриНа востоке острова из-за штормовых волн и угрозы затопления были эвакуированы 240 жителей прибрежных районов, еще 1,5 тыс. человек получили рекомендации покинуть свои дома.

Сильные снегопады на Хоккайдо и на северо-востоке острова Хонсю привели к 130 ДТП, в результате чего 15 человек получили травмы различной степени тяжести. Из-за снежных заносов движение автотранспорта сильно затруднено.

По данным национального метеорологического управления, в префектуре Ниигата высота снежного покрова достигает 160 см, а на Хоккайдо за минувшие сутки выпало 90 см осадков. Скорость порывов ветра местами превышает 30 м/с.