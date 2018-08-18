Трамп назвал Манафорта "очень хорошим человеком"

Сейчас дело против Пола Манафорта находится на рассмотрении жюри присяжных.

Президент США Дональд Трамп выступил в защиту бывшего руководителя своей политической кампании Пола Марафорта, заявив, что тот является "хорошим человеком".

Во время общения с журналистами возле Белого дома, Трамп сказал, что Манафорт работал на его кампанию лишь короткий срок и назвал суд "очень печальным днем для страны", передает Голос Америки.

"Он - очень хороший человек и очень печально то, что они сделали Полу Манафорту", - заявил Трамп.

Читайте такжеМанафорт после бегства Януковича предлагал Порошенко основанную на расколе страны стратегию – политтехнолог (видео)

Сейчас, дело Манафорта находится на рассмотрении жюри присяжных. Они должны отдельно рассмотреть и единогласно проголосовать по 18 пунктам обвинений в уклонении от налогов, банковском мошенничестве и сокрытии иностранных счетов.

После этого присяжные огласят свое решение во время открытого судебного заседания.

На Манафорта также ожидает следующий судебный процесс состоится в Вашингтоне, округ Колумбия.

Как сообщал УНИАН, дело Манафорта является частью расследования спецпрокурора Департамента юстиции США Мюллера о возможном вмешательстве России в президентские выборы 2016 года, чтобы склонить их результат в пользу Трампа.

Манафорту предъявлено обвинение в отмывании денег, которые он получил, работая в Украине. Его также обвиняют в том, что он не зарегистрировался как иностранный агент, хотя занимался лоббированием интересов в США прокремлевского правительства Украины Януковича.

В обвинении Федеральной коллегии присяжных, направленном в окружной суд в Вашингтоне, отмечается, что Манафорт и его бизнес-партнер Рик Гейтс за сотрудничество с окружением Януковича получили десятки миллионов долларов. В частности, между 2006 и 2015 годами они выступали в качестве незарегистрированных агентов правительства Украины, политических сил Партии регионов и «Оппозиционного блока».