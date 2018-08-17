Forbes назвал самую высокооплачиваемую актрису в мире

Суммарно 10 самых высокооплачиваемых актрис мира заработали заработали 186 миллионов долларов до уплаты налогов.

Журнал Forbes опубликовал ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых актрис в мире.

Рейтинг возглавила 33-летняя Скарлетт Йоханссон, заработавшая за год 40,5 миллиона долларов. Ее доходы выросли в 4 раза благодаря роли Черной вдовы в фильме «Мстители: Война бесконечности» по комиксам Marvel.

Второе место досталось Анджелине Джоли, которая заработала 28 миллионов долларов; большую часть этой суммы она получила за съемки в фильме «Малифисента 2», премьера которого состоится в 2020 году.

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Третью строчку заняла Дженнифер Энистон, с годовым доходом в 19,5 миллионов долларов. Большую часть этой суммы она заработала благодаря рекламным контрактам с авиакомпанией Emirates, производителем питьевой воды Smartwater и косметическим брендом Aveeno.

В десятку самых высокооплачиваемых актрис также попали Дженнифер Лоуренс (18 миллионов долларов), Риз Уизерспун (16 миллионов), Кейт Бланшетт, Галь Гадот, Джулия Робертс, Мила Кунис и Мелисса Маккартни.

Отмечается, что в общей сложности 10 самых высокооплачиваемых актрис мира заработали 186 миллионов долларов до вычета налогов. Совокупная сумма выросла на 16 процентов по сравнению с 2017-м.

В 2017 году лидером рейтинга была Эмма Стоун благодаря роли в фильме «Ла-Ла Ленд», которая принесла актрисе «Оскар». 29-летняя Стоун заработала за год 26 миллионов долларов.

Как сообщал УНИАН, ранее Forbes назвал сотню самых богатых знаменитостей. Так, актер Джордж Клуни в прошлом году заработал больше, чем любой другой актер в мире, продав свою компанию по производству текилы. В результате он оказался на втором месте самых богатых знаменитостей, уступив лишь боксеру Флойду Мейвезеру, который за год заработал $285 млн.