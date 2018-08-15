Прокуратура назвала причину обрушения моста в Генуе

По факту происшествия прокуратура открыла дело относительно преступной халатности и массового убийства по неосторожности.

Причиной обвала моста Моранди в Генуе была человеческая ошибка.

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Об этом сообщил прокурор Генуи Франческо Коцци, передает ЕвроПравда со ссылкой на La Repubblica. "Это не несчастный случай, а человеческая ошибка", - заявил он после завершения инспекции в районе моста.

По факту происшествия прокуратура открыла дело относительно преступной халатности и массового убийства по неосторожности.

"Мы должны ответить на один вопрос:почему это произошло? Это наша задача и мы будем делать все необходимое" - заявил прокурор.

По его словам, изначально следователи детально изучат данные о ходе реконструкции моста и профилактических работ, а также отследят все что происходило на мосту в день трагедии. Следующим этапом будут следственные действия в отношении соответствующих учреждений и компании, привлеченных к работам вокруг моста.

Как сообщал УНИАН, часть моста Моранди длиной около 100 метров обвалилась 14 августа около полудня. Упала секция, которая проходила над железнодорожными путями и рекой Польчевера.

Спасатели нашли тела 38 погибших, разбирая завалы.

Мост Моранди построен в 1960-х годах на запад от центра Генуи. Его длина составляет 1182 м, высота – 90 м.