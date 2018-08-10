В Беларуси задержанные оппозиционные журналисты начали выходить на свободу

7 августа в редакциях БелаПАН и негосударственного новостного портала TUT.BY прошли обыски.

Следственный комитет Беларуси сообщил, что окончил проведение «безотлагательных действий» в отношении журналистов, задержанных в рамках расследования дела о незаконном доступе к платной информации государственного агентства «БелТА».

Как передает Радио Свобода, задержанные журналисты начали выходить на свободу. В частности, в настоящее время освобождены редактор сайта газеты «Белорусы и рынок» Алексей Жуков, выпускающий редактор Tut.by Анна Колтыгина, редактор научно-популярного отдела Tut.by Анна Ермачонок, сообщает Tut.by.

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Кроме того, на свободу вышла и главный редактор Tut.by Марина Золотова. Ей расширили обвинение: в дополнение к выдвинутому ранее всем задержанным обвинению в «несанкционированном доступе к компьютерной информации», которое предусматривает до 2 лет лишения свободы, Золотовой сейчас инкриминируют еще и бездействие ответственного лица, что предусматривает до 5 лет лишения свободы и запрет занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

В Следственном комитете заявили, что она «активно способствовала расследованию», поэтому ее также выпустили из-под стражи.

Тем временем, о судьбе задержанного редактора БелаПАН Ирины Левшиной и журналистки агентства Татьяны Коровенковой пока неизвестно. Агентство БелаПАН вечером 9 августа сообщило, что его главного редактора Левшину Ирину отправили в изолятор временного содержания в Минске. 9 августа в ее доме провели обыск.

Жена задержанного корреспондента Deutsche Welle Павлюка Быковского Ольга Быковская написала на своей странице в Facebook, что ее муж остается в заключении и завтра его будут допрашивать.

Основатель Tut.by Юрий Зиссер написал в Facebook, что всех сотрудников портала выпустили на свободу, однако добавил, что «расслабляться и сильно радоваться рано: это была только прелюдия, впереди следствие и суд».

7 августа в редакциях БелаПАН и негосударственного новостного портала TUT.BY прошли обыски. В тот же день были задержаны, а позже арестованы на трое суток несколько журналистов. Международные и белорусские правозащитные организации назвали действия правоохранительных органов Беларуси такими, что нарушают свободу слова.