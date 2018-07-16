Участницу Pussy Riot, которая выбежала на поле во время финала ЧМ-2018, приговорили к 15 суткам ареста

Активисты хотели напомнить миру о ситуации с правами человека в России.

Участница группы Pussy Riot Ника Никульшина получила 15 суток ареста за то, что выбежала на поле в милицейской форме во время финала Чемпионата мира по футболу, который проходил в России.

Как сообщает ТСН, она и остальные трое активистов таким образом хотели напомнить миру о ситуации с правами человека в РФ. Активисты успели пожать руки футболистам, а потом уже их за руки и ноги вытаскивали с поля.

Читайте также"Сожалею, что сейчас не 37-й год": в Сети показали видео жесткого допроса задержанных активистов Pussy Riot

Во время акции появилось еще и сообщение в соцсети, где активисты требовали освободить всех политических заключенных.

Как сообщал УНИАН, 15 июля в Москве четверо участников Pussy Riot выбежали на поле во время финального матча Чемпионата мира по футболу между сборными Франции и Хорватии.

На своей странице в Facebook Pussy Riot сообщили, что проводят акцию с требованием освободить всех политических заключенных.

В своей статье они также упомянули о незаконно заключенном в РФ украинском режиссере Олеге Сенцове, который в колонии голодает с 14 мая.

Также Pussy Riot требуют "не сажать за лайки", прекратить незаконные аресты на митингах, допустить политическую конкуренцию в стране и не фабриковать уголовные дела, не держать людей в СИЗО без оснований.

По данным правозащитного центра "Мемориал", в РФ насчитывается 47 политзаключенных, еще 108 человек преследуют за религию.