В выборы президента США могла вмешиваться не только Россия – глава Пентагона

Джеймс Мэттис подчеркнул, что российское правительство несет ответственность за атаки на избирательный процесс в 2016 году.

Глава оборонного ведомства США Джеймс Мэттис допускает, что в выборы американского президента 2016 года, помимо России, могли также вмешиваться и другие субъекты.

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Как сообщается на сайте Пентагона, Мэттис заявил журналистам, что оборонное ведомство предоставит Министерству внутренней безопасности США и правоохранительным органам всю необходимую поддержку, чтобы защитить избирательный процесс от российского вмешательство «и прочих плохих акторов».

Глава Пентагона подчеркнул, что российское правительство несет ответственность за атаки на избирательный процесс в 2016 году.

«Мы все видели, что случилось в 2016 году, когда россияне – и, возможно, прочие, но россияне однозначно – пытались оказать влияние, и действительно пробовали испортить некоторые процессы», – заявил Мэттис.

В июле сообщалось, что президент США Дональд Трамп заявил, что доверяет американскам спецслужбам и принимает их выводы о том, что Россия вмешивалась в президентские выборы 2016 года.

Как известно, расследованием возможных связей избирательного штаба нынешнего президента США Дональда Трампа с представителями России, а также предполагаемого вмешательства Москвы в президентские выборы в США 2016 года, начали заниматься специальный комитет Конгресса США, Федеральное бюро расследований и спецпрокурор Роберт Мюллер.

Американские спецслужбы уверены, что российские власти стоят за хакерскими атаками на сайты Демократической партии и предвыборной команды кандидата от этой партии Хиллари Клинтон с целью повлиять на результат выборов. Трамп многократно отвергал обвинения в том, что между его людьми и представителями РФ были какие-то договоренности.