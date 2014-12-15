Россия ужесточает правила трудоустройства для украинцев

С 1 января 2015 года Россия введет ограничения по отношению к украинцам, приезжающим на работу.

Об этом российский премьер Дмитрий Медведев написал в своей статье для "Независимой газеты".

Медведев уверен, что для многих украинцев работа в России – "единственный источник существования". И Россия будет вынуждена этот источник перекрыть.

"С 1 января 2015 года "серые" украинские работники, которые составляют основное число приехавших, работу без патента в России не получат. Более строго мы будем относиться и к соблюдению сроков пребывания в нашей стране – 90 дней в течение полугода", - заявил он.

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То есть, теперь невозможно будет по истечении трех месяцев просто пересечь границу, чтобы вернуться в РФ опять. Медведев пишет, что к украинцам без патента на работу в Россию пограничники будут относиться с "повышенным вниманием".

По данным Медведева, на сегодняшний день только высококвалифицированных специалистов и тех, кто трудится с официальным разрешением на работу или с патентами, – почти 400 тыс. человек, а с 1 января 2014 года в Россию въехало более 4 млн человек.

Он считает, что возможные потери украинцев, если они лишатся заработка в России, оцениваются в 11–13 млрд долл. – около 7% ВВП страны.