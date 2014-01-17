Россия вводит ограничения на поставку свинины из Украины

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) вводит временное ограничение на поставку живых свиней и продукции свиноводства с территории Луганской области из-за угрозы распространения африканской чумы свиней, а также усиливает контроль за ввозом на российскую территорию животноводческой продукции в ручной клади и багаже.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ведомства.

«Россельхознадзор информирует о введении с 17 января 2014 года временных ограничений на ввоз продукции свиноводства из Луганской области Украины по причине возникновения на этой территории в январе текущего года африканской чумы свиней (АЧС) среди кабанов», - говорится в сообщении.

В частности, ограничения касаются ввоза в Россию свиней, их генетического материала, свиноводческой продукции (не прошедшей термической обработки +72˚С и выше в толще продукта в течение 30 мин., гарантирующей уничтожение вируса АЧС), в том числе продуктов убоя диких кабанов, рогокопытного и кожевенного, кишечного сырья, щетины, кормов для свиней, не прошедших при изготовлении аналогичной тепловой обработки, охотничьих трофеев, не подвергнутых полной таксидермической обработке, бывшего в употреблении оборудования для содержания, перевозки, убоя и разделки свиней.

Вместе с тем территориальным управлениям Россельхознадзора поручено усилить контроль за ввозом на территорию Российской Федерации из Украины животноводческой продукции в ручной клади и багаже.

Как сообщал УНИАН, 6 января вирус африканской чумы свиней был выявлен в Станично-Луганском районе Луганской области на границе с Россией. Вирус был диагностирован в туше дикого кабана.

Луганская облгосадминистрация заявила о намерениях усилить защитные меры по предотвращению заражения скота АЧС в регионе ввиду выявления случаев гибели животных от АЧС на пограничных территориях Ростовской области (Россия).

До этого вспышка АЧС в Украине произошла в 2012 году в Запорожской области.