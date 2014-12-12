Число погибших от лихорадки Эбола достигло 6583 человек
20:53, 12 декабря 2014Мир
0 0
Число погибших в результате заражение лихорадкой Эбола возросло до 6583 человек.
REUTERS
Об этом сообщает Газета.Ru со ссылкой на Reuters, которое наводит данные Всемирной организации здравоохранения.
Читайте такжеВ Швейцарии приостановлены испытания вакцины против Эболы
Согласно данным организации, в Западной Африке зафиксировано 18 188 случаев заражения вирусом.
Ранее стало известно, что в Сьерра-Леоне введен запрет на проведение публичных рождественских мероприятий в связи с распространением Эболы.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter