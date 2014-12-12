Число погибших от лихорадки Эбола достигло 6583 человек

Об этом сообщает Газета.Ru со ссылкой на Reuters, которое наводит данные Всемирной организации здравоохранения.

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Согласно данным организации, в Западной Африке зафиксировано 18 188 случаев заражения вирусом.

Ранее стало известно, что в Сьерра-Леоне введен запрет на проведение публичных рождественских мероприятий в связи с распространением Эболы.