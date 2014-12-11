В бюджете США предусмотрена финпомощь Украине и средства на противодействие российской агрессии в Евразии

Об этом сообщила журналистка "Голоса Америки" Мирослава Гонгадзе на своей странице в Фейсбук.

"По источникам Голоса Америки, почти 140 миллионов долларов предусмотрено на экономическую помощь и 122 миллиона на реформирование вооруженных сил и укрепления обороноспособности Украины. Отдельно 175 миллионов выделят Пентагону на военную помощь совместно в Украине, в Латвии, Литве и Эстонии. Кроме того, почти пол миллиарда долларов включено в бюджет на противодействие российской агрессии в Евразии, часть из этих средств также может адресоваться Украине.

Читайте такжеВ ВР зарегистрировали проект постановления об ускоренном предоставлении Украине статуса союзника США

Текст документа еще может претерпеть изменения. Законодатели имеют время до четверга, чтобы проголосовать за бюджет. Хотя лидеры конгресса заявляют, что готовы работать и в выходные", - написада она.