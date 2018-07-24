American Interest: США не стоит бросать Украину под поезд Путина

Американский президент подозрительно промолчал о войне в Украине после встречи с российским автократом.

Во время пресс-конференции в Хельсинки на прошлой неделе журналист AP Джонатан Лемайр спросил президента Владимира Путина, что американский лидер Дональд Трамп сказал ему о возможности признания аннексии украинского Крыма. Перед самой встречей в столице Финляндии, а также на протяжении всей предвыборной кампании нынешний президент США допускал, что может смириться с российской оккупацией полуострова, принадлежащего Украине. В прошлом месяце в Квебеке на саммите G7 Трамп якобы сказал другим лидерам, что Крым принадлежит России, потому что там все разговаривают на русском языке.

Поэтому в Хельсинки Путину не оставалось ничего другого, как повторить позицию американского президента: «Позиция президента Трампа по Крыму хорошо известна, и он жестко на ней настаивает. Он продолжает утверждать, что это незаконная аннексия». Трамп же после встречи и слова не сказал об Украине или Крыме.

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Об этом на страницах American Interest напоминает бывший помощник Госсекретаря США по вопросам демократии, прав человека и труда Дэвид Крамер, который работал во времена президентства Джорджа Буша-младшего. Он указывает на то, что впоследствии Москва также объявила, что президенты двух стран и их помощники все же обсуждали Украину. Во время разговора с Трампом за закрытыми дверями Путин предложил провести так называемый «референдум» на оккупированных частях Донбасса. Но о чем это был бы «референдум»? О независимости? Автономии? О присоединении к России? Это так и осталось непонятным.

Автор напоминает, что в Вашингтоне быстро заявили, что отвергают идею Путина о «референдуме», который бы в любом случае был «нелегитимным». Крамер подчеркивает, что США должны четко дать понять Путину, что ему не удастся устроить очередной «референдум» по типу того, которым он оправдывает аннексию Крыма.

До свержения режима Виктора Януковича и вторжения России в 2014 году Украина была мирной страной. Там не было никаких сепаратистских движений, не было никаких угроз для граждан включительно с русскоязычными. Но российские чиновники и пропагандисты придумали все это после Евромайдана и бегства Януковича в Россию. Экс-дипломат подчеркивает, что не было никаких угроз для жителей Донбасса и Крыма после революции в Киеве. Угрозы появились только тогда, когда российские войска и наемники пересекли украинскую границу, чтобы организовать якобы «сепаратистские» движения в Донецке и Луганске. Но до того момента никаких таких движений в этих городах не существовало.

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У Путина было много причин для дестабилизации Украины после революции на Майдане. Он боялся, что в случае успеха революционеров, которые требовали подавить коррупцию и присоединить страну к евроатлантическим институтам, россияне могут захотеть того же. Именно поэтому, как постановил Международный уголовный суд в ноябре 2016 года, вспыхнул «вооруженных конфликт между Россией и Украиной». Автор отмечает, что на Донбассе продолжается совсем не «гражданская» война, как это пытаются преподнести в Москве.

Крамер напоминает о жертвах войны и о санкциях против России, которые ввели США и Европа с требованием вернуть под контроль Киева все украинские суверенные территории. Экс-дипломат отмечает, что администрация Дональда Трампа заслуживает похвалы за то, что предоставила Украине летальное оружие включительно с противотанковыми ракетными установками, чтобы украинские войска могли защитить свою страну от дальнейшей российской агрессии. Барак Обама не решался это сделать. В минувшую пятницу Пентагон объявил, что выделил дополнительные 200 миллионов долларов на военную помощь Украине. Эти деньги пойдут на «тренировки, оборудование, консультации с целью повысить оборонительные возможности украинской армии». И это похвально.

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Но Крамер обращает внимание на слова посла России в США Анатолия Антонова, который заявил, что во время встречи в Хельсинки «украинская проблема не была центральной для Трампа и Путина". И это не правильно, по мнению экс-дипломата.

Трамп должен был четко заявить Путину в финской столице, что пока он не начнет уважать Украину как суверенное и независимое государство, пока не выведет все свои войска и марионеток из украинских территорий, ему не стоит ожидать нормализации отношений с США. И в Белый дом его приглашать никто не будет. Более того, даже после решения украинского вопроса остаются проблемы с российской поддержкой режима Башара Асада в Сирии и вмешательством в американские выборы.

А вместо этого Путин был единственный, кто вспомнил об Украине во время пресс-конференции в Хельсинки, а затем Трамп еще и пригласил его в Вашингтон. Можно лишь надеяться, что Украину не бросили под поезд.