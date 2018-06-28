В США допускают возможность возвращения России в G8, не отдавая Крым Украине

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что вернуться в G8 России помогут "компромиссы".

Президент США Дональд Трамп рассматривает возвращение Москвы в международное сообщество как неизбежное, и "компромиссы" могут позволить ей вернуться к клубу промышленно развитых демократий G8, не возвращая Крым Украине.

Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео, передает "Украинская правда" со ссылкой на AP.

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Комментарии Помпео прозвучали во время того, как советник Трампа по национальной безопасности встречался в Москве с президентом России Владимиром Путиным, чтобы подготовиться к саммиту между двумя лидерами в следующем месяце в Европе.

Помпео не уточнил, но подчеркнул, что позиция США, как и ранее, заключается в том, что Россия незаконно аннексировала Крым в 2014 году, что привело к ее устранению из G8.

"Президент глубоко убежден, что участие России в этих важных геостратегических беседах неизбежно", - сказал Помпео.

Трамп сказал журналистам в Белом доме, что, вероятно, встретится с Путиным во время июльской поездки в Европу. Он вспомнил Хельсинки (Финляндия) и Вену (Австрия) как возможные места, добавив, что он будет получать обновленную информацию от своего советника Джона Болтона.

Как сообщал УНИАН, в Кремле подтвердили, что встреча президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина пройдет в Хельсинки 16 июля.