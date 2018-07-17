Пучдемон основал новое движение за независимость Каталонии

Новое движение получило название "Национальный призыв к республики".

Бывший глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон и нынешний премьер Жоаким Торра объявили о создании нового движения, которое должно объединить всех сторонников независимости региона.

Об этом они сообщили на собрании в Барселоне, передает DW. Новое движение получило название "Национальный призыв к республики". "Мы должны продолжать борьбу, несмотря на неоправданные репрессии мы должны дальше идти к Каталонской республике", - заявил Пучдемон, который находится под подпиской о невыезде в Германии и принимал участие в мероприятии посредством видеосвязи.

Читайте такжеНовый глава Каталонии не присягнул королю Испании

По его словам, осенью с нового движения должна образоваться партия, которая объединит сторонников отделения Каталонии от Испании, передает агентство dpa. Ее целью будет создание "независимого государства в форме республики". Пучдемон пригласил всех заинтересованных присоединиться к движению.

Политический кризис в Каталонии начался 1 октября 2017 года, когда в регионе состоялся запрещенный властями в Мадриде референдум о независимости от Испании. По данным каталонской власти, более 90 процентов лиц, которые приняли в нем участие, поддержали независимость региона.

Правительство Испании объявило плебисцит незаконным, а впоследствии распустило парламент и правительство Каталонии после того, как они приняли декларацию о независимости региона. Впоследствии центральное правительство ввело прямое управление регионом и назначило новые выборы в каталонский парламент, состоявшиеся в декабре 2017 года.