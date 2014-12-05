В Индии более полсотни человек ослепли после операции на глазах

В индийском штате Пенджаб 60 человек ослепли после операции на глазах. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на The Times of India. Все пострадавшие — бедняки в возрасте старше 60 лет. Как считают медики, зрение им вернуть уже не удастся.

Полторы недели назад пациентам удалили катаракту в медицинском лагере, развернутом в округе Гурдаспур. По информации издания, хирурги действовали в условиях чудовищной антисанитарии, и операции проводились без разрешения местных властей. Сейчас полиция ищет организаторов лагеря и работавших в нем хирургов.

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За последние месяцы это уже не первый громкий скандал в Индии, связанный с медициной. Накануне стало известно, что в штате Орисса врач проводил операцию по стерилизации женщин с использованием велосипедного насоса. А в начале ноября в штате Мадхья-Прадеш доктор Гупта с помощью двух помощников ржавыми инструментами менее чем за три часа стерилизовал более 80 женщин, 13 из них скончались после операции. Через несколько дней хирурги в том же штате менее чем за час стерилизовали 26 женщин, одна из которых умерла.