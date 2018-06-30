Британия проведет День Вооруженных сил в Солсбери из-за отравления Скрипалей

Власти Британии за государственный счет выкупят дома в Солсбери, где проживали бывший российский агент Сергей Скрипаль и полицейский Ник Бейли.

В следующем году День Вооруженных сил Великобритании проведут в Солсбери, чтобы почтить местечко, которое было вынуждено бороться с последствиями химической атаки на Сергея и Юлию Скрипалей.

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Об этом заявила премьер-министр Британии Тереза Мэй, сообщает ЕвроПравда со ссылкой на The Guardian. "Ответ военных на атаку нервным агентом достоен награды", - заявила Мэй.

"Проведя в следующем году День Вооруженных сил, мы также отметим огромную стойкость и дух Солсбери и продемонстрируем, что он открыт для бизнеса. Это замечательный город, богатый на военную историю, является прекрасным местом для посещения ", – подчеркнула она.

Как сообщалось, власти Великобритании за государственные средства выкупят дома в Солсбери, где проживали бывший российский шпион Сергей Скрипаль и полицейский Ник Бейли,пострадавшие в результате отравления нервно-паралитическим агентом новичок.

Скрипаль и его дочь Юлия были найдены на скамейке в Солсбери в марте. Их отравили нервным агентом эпохи холодной войны. Ответственность за єто британская сторона возложила на Россию, погрузив двусторонние отношения в новый минимум, хотя Кремль отрицает любую причастность.

В течение нескольких недель британские службы очищали места, где находились Скрипали в день отравления, и где мог оставаться нервно-паралитический агент.