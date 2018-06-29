"Слушайте Терминатора!": Шварценеггер раскритиковал стратегию Трампа для угольной отрасли

Шварценеггер сравнил попытки Трампа "спасти угольную отрасль" со спасением других вещей из прошлого Америки.

Бывший губернатор Калифорнии и голливудская звезда Арнольд Шварценеггер выступил против "спасения промышленности, что отравляет окружающую среду".

Об этом он заявил в видео, размещенном в Facebook компанией ATTN, сообщает Голос Америки со ссылкой на CNN.

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"И так, президент Трамп, я знаю, Вы на самом деле хотите быть героем фильма жанра "экшн", верно? - говорит Шварценеггер, обращаясь к изображению Трампа. – Слушайте Терминатора! Возвращаться назад во времени нужно только для защиты будущих поколений. Однако, Ваша администрация пытается вернуться во времени, чтобы спасти угольную отрасль, которая является угрозой для будущих поколений".

Он сравнил попытки Трампа "спасти угольную отрасль" со спасением других вещей из прошлого Америки.

"Глупо и даже смехотворно возвращать устаревшие технологии, которые бы соответствовали вашей повестке дня". Что Вы захотите вернуть потом? Гибкие диски? Факсы? Пейджеры? Блокбастеры? Подумайте. Что бы случилось, если бы Вы захотели спасти блокбастеры?", - сказал Шварценеггер.

Арнольд Шварценеггер уже не впервые критикует идеи президента США. Недавно он выступил против жесткой политики Трампа в отношении незаконных мигрантов, которая привела к отделению детей от родителей.

Также, как сообщал УНИАН, в прошлом году Шварценеггер отреагировал на решение президента США Дональда Трампа выйти из Парижского климатического соглашения. "Защита окружающей среды не разрушит нашу экономику", - заявил Шварценеггер по поводу утверждений Трампа о том, что Парижское соглашение приведет к потере 2,7 млн рабочих мест в Соединенных Штатах до 2025 года.