Ходорковский считает ошибкой санкции Евросоюза против РФ

Об этом заявил российский оппозиционер и бывший глава компании ЮКОС Михаил Ходорковский во время своего выступления в Европарламенте, сообщает телеканал "Дождь".

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"Я считаю большой политической ошибкой применение санкций против России как страны", - заявил Михаил Ходорковский.

По его словам, "пока мир обсуждает санкции, Владимир Путин принимает в Кремле главу Интерпола и, по сути, благодарит его за помощь в борьбе с оппозицией".

Также оппозиционер заявил, что на сегодняшний день в Кремле и вокруг Кремля становится все больше людей, которые "откровенно рассчитывают на скорый закат Европы". По его мнению, Кремль, вероятно, "будет раскачивать Европу по мере своих сил и возможностей".

"Путин уже начал вести против Европы "большую психологическую войну" (...) Это - новая холодная война, причем она пришла не на год", - отметил Михаил Ходорковский.