Украина ожидает формирования проевропейской коалиции в парламенте Молдовы

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал сегодня на брифинге спикер МИД Украины Евгений Перебыйнис.

Он напомнил, что 30 ноября в Молдове прошли очередные парламентские выборы.

По его словам, выборы прошли демократично и в соответствии с международными стандартами.

Читайте такжеПобеда проевропейских сил в Болгарии и Молдове сделает ненужным «Южный поток» - Яценюк“Украина приветствует выбор граждан Республики Молдова, что свидетельствует о растущем понимании необходимости проведения коренных реформ в стране с целью дальнейшего продвижения на пути европейской интеграции. Надеемся, что в ближайшее время в парламенте Молдовы будет сформирована проевропейская коалиция и назначено новое правительство”, - сказал Перебыйнис.

Как сообщалось, после подсчета большинства голосов на выборах в Молдове побеждают прозападные партии. Лидер либерал-демократов, которые заняли второе место с более чем 19% голосов, заявил, что будет создавать коалицию с демократической и либеральной партией. Вместе они набирают 44% - этого достаточно, чтобы получить большинство в парламенте.