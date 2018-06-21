Известной корове Пенке подарили навигатор на солнечных батареях (видео)

19:45, 21 июня 2018
Мир
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Самой известной из европейских коров - Пенке, которая живет на границе Болгарии и Сербии, подарили гаджет, который поможет ее отслеживать.

Устройство на солнечных батареях, работает через спутник, отправляет на смартфон хозяина данные о ее похождениях, а также включает сигнал тревоги, говорится в сюжете ТСН.

Это на случай, если корова снова зайдет в чужую страну.

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