Известной корове Пенке подарили навигатор на солнечных батареях (видео)

Самой известной из европейских коров - Пенке, которая живет на границе Болгарии и Сербии, подарили гаджет, который поможет ее отслеживать.

Устройство на солнечных батареях, работает через спутник, отправляет на смартфон хозяина данные о ее похождениях, а также включает сигнал тревоги, говорится в сюжете ТСН.

Это на случай, если корова снова зайдет в чужую страну.