Боевики "Талибана" убили в Афганистане по меньшей мере 30 военных

Сразу после прекращения трехдневного перемирия боевики "Талибана" напали на военные базы на западе Афганистана и убили по меньшей мере 30 солдат.

Боевики "Талибана" убили по меньшей мере 30 афганских солдат в западной провинции Бадгис, сообщили местные власти. Талибы атаковали два контрольно-пропускных пункта и захватили один из них. Это стало первой атакой движения после трехдневного перемирия.

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Атака началась поздно вечером 19 июня и продолжалась до утра следующего дня, передает "Немецкая волна". "Большое количество талибов напало с нескольких направлений. После часов тяжелых боев 30 афганских военных были убиты, и талибы захватили базу", - заявил глава совета провинции Абдул Азиз Бек. По его словам, среди талибов также были жертвы, но он не назвал их количество.

Он также отметил, что в течение ночи в других районах провинции были убиты 15 боевиков "Талибана". Талибы готовили атаки и проводили разведку во время действия перемирия, отметил он.

В свою очередь, представитель полиции провинции добавил, что талибы убили еще четверых афганских солдат в отдельных атаках на военные базы. Представители "Талибана" пока не прокомментировали атаку.

С 12 июня афганские власти объявили перемирие продолжительностью 10 дней, однако талибы заявляли лишь о трехдневном прекращении огня на период праздника разговения по окончании священного для мусульман месяца Рамадан.