Россия готовит внутренние войска для подавления своего "Майдана"

Об этом заявил глава МВД РФ Владимир Колокольцев, выступая на итоговом заседании военного совета главного командования внутренних войск, сообщает ТАСС.

"Мы видим трагические последствия, захлестнувших страны, на которых проводился эксперимент "прививкой демократии по-американски". Видим обвал системы их экономик, ужасное социальное положение, фактическое разрушение государственности", - заявил Колокольцев.

Он подчеркнул, что "такое никогда, ни в одном из сценариев не произойдет в Российской Федерации".

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"Мы предупреждаем об этом всех, кто считает иначе", - заявил он.

При этом Колокольцев добавил, что внутренние войска МВД должны быть готовы к оперативной перегруппировке и действиям в любом регионе страны.

"Исходя из политической обстановки, потенциальные угрозы безопасности России теряют чисто внешнюю военную направленность, они приобретают комплексный характер и затрагивают жизненно важные сферы внутренних национальных интересов государства", - заявил министр.

В числе других приоритетных задач Внутренних войск он назвал поддержание боеготовности и боевого потенциала "на уровне, обеспечивающем их способность адекватно и эффективно противостоять внутренним угрозам".