Госдеп США будет отслеживать сделки с российским оружием

13:05, 18 июня 2018
Мир
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Иллюстрация \ REUTERS

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Документ с условиями конкурса опубликован на официальном портале государственных грантов США.

К участию в системе отслеживания сделок могут быть допущены коммерческие и некоммерческие организации, а также образовательные учреждения, передает kommersant.ru. Контракт предусмотрен на один год. Услуги подрядчика должны стоить не больше $500 тыс.

Организация должна будет отслеживать значительные сделки и транзакции в открытых источниках на русском, а также арабском, китайском, фарси, урду, английском и других языках. Полученная информация должна быть проанализирована и передана в виде отчета в Госдеп. Ее будут использовать при принятии решений о введении санкций.

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Теги: #Россия#оружие#Госдеп США