Москва упрекнула Вашингтон за то, что санкции испортили России два главных праздника
В МИД РФ прокомментировали новые антироссийские санкции США. Помимо традиционного негодования по поводу "недальновидности" Вашингтона, в Москве отметили, что "два последних расширения Вашингтоном антироссийских санкций имели место в канун наших главных национальных праздников - Дня Победы и Дня России".
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"Результат, как и прежде, будет нулевой - заставить Россию изменить самостоятельный курс на международной арене не получится. Но американские политики продолжают пребывать в плену иллюзий", - говорится в комментарии ведомства.
"Обратили внимание на то, что два последних расширения Вашингтоном антироссийских санкций имели место в канун наших главных национальных праздников - Дня Победы и Дня России. Мы это запомним", - подчеркнул МИД РФ.
Как сообщал УНИАН, ранее лидеры G7 выступили с резким заявлением по РФ и заявили о возможном усилении санкций против нее.