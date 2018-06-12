Москва упрекнула Вашингтон за то, что санкции испортили России два главных праздника

"Обратили внимание на то, что два последних расширения Вашингтоном антироссийских санкций имели место в канун наших главных национальных праздников - Дня Победы и Дня России. Мы это запомним", - заявили в МИД РФ.

В МИД РФ прокомментировали новые антироссийские санкции США. Помимо традиционного негодования по поводу "недальновидности" Вашингтона, в Москве отметили, что "два последних расширения Вашингтоном антироссийских санкций имели место в канун наших главных национальных праздников - Дня Победы и Дня России".

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"Результат, как и прежде, будет нулевой - заставить Россию изменить самостоятельный курс на международной арене не получится. Но американские политики продолжают пребывать в плену иллюзий", - говорится в комментарии ведомства.

"Обратили внимание на то, что два последних расширения Вашингтоном антироссийских санкций имели место в канун наших главных национальных праздников - Дня Победы и Дня России. Мы это запомним", - подчеркнул МИД РФ.

Как сообщал УНИАН, ранее лидеры G7 выступили с резким заявлением по РФ и заявили о возможном усилении санкций против нее.