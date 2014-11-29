Берлускони предложил "вернуть часть валютного суверенитета" Италии и ввести национальную валюту

Как передает РИА Новости, это предложение 78-летний миллиардер озвучил в субботу по телефону своим сторонникам, которые проводят в Риме инициативу под красноречивым названием No tax day. Берлускони обосновал свою идею необходимостью ”вернуть часть валютного суверенитета” страны.

”Вторая валюта может быть напечатана и выпущена на рынок, который затем сам определит ее обменный курс к евро”, — пояснил он.

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Идея отказа от единой европейской валюты стала популярна в некоторых социально-политических кругах Италии в связи с непрекращающимся острым экономическим кризисом. Так, автономистская ”Лига Севера”, заметно расширившая в последние месяцы свою электоральную базу, давно призывает официальный Рим отказаться от евро. Не в последнюю очередь с этим связан и успех данной партии, продемонстрированный 23 ноября в ходе досрочных выборов в областях Эмилия-Романья и Калабрия. Так, в Эмилии-Романье ”Лига Севера”, никогда прежде не имевшая в этом регионе большой поддержки, набрала 19% голосов, показав результат, вдвое превышающий результат партии Берлускони.

В связи с этим успехом ”Лиги Севера” Берлускони, используя футбольную терминологию, заявил, что ее руководитель Маттео Салвини является ”бомбардиром правоцентристских сил”. Однако, по словам экс-премьера, это вовсе не означает, что сам он отказывается от лидерства в пользу более молодого и популярного политика.

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”Страну может спасти единственная политическая сила с нашими принципами, нашими корнями и нашими людьми. Все остальные далеки от идеи подлинной демократии”, - заявил в субботу Берлускони. Он подчеркнул, что находится в отличной форме и готов к дальнейшей борьбе.