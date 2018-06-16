Манафорту в американской тюрьме дали VIP-камеру - СМИ

Манафорт находится в тюрьме в городе Уорсо, штат Вирджиния.

Екс-руководитель предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Пол Манафорт провел свою первую ночь в федеральной тюрьме в Вирджинии, где его место было указано как «VIP».

Как сообщает New York Post, Манафорт находится в тюрьме в городе Уорсо, штат Вирджиния, примерно в 150 км к югу от Вашингтона.

"Он очень важный заключеный (very important prisoner - VIP - УНИАН), - подшучивает издание.

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Сообщается, что, согласно тюремным записям, Манфорт занял свою камеру в пятницу в 20:22 по местному времени.

Як повідомляв УНІАН, 15 июня суд изменил меру пресечения бывшему главе предвыборного штаба Дональда Трампа Полу Манафорту с домашнего ареста на содержание под стражей.

Такое решение федеральный судья принял после того, как спецпрокурор Роберт Мюллер, расследующий дело о предполагаемом вмешательстве России в американские выборы, обвинил Манафорта в попытке оказать давление на свидетелей.