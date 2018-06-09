Трамп заявил, что отправляется на встречу с лидером КНДР «с миссией мира»
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что отправляется в Сингапур на встречу с лидером Корейской Народно-Демократической Республикой Ким Чен Ыном «с миссией мира»
Об этом он заявил на пресс-конференции в рамках участия в саммите лидеров "Большой семерки" в регионе Шарлевуа (Квебек), которая транслировалась на сайте Белого дома.
"Через несколько минут я отбываю в Сингапур. Я буду участвовать в миссии мира", - подчеркнул Трамп.
"Мы должны добиться денуклеаризации (создание безъядерной зоны на Корейском полуострове - УНИАН)", - отметил Трамп.
Он добавил, что необходимо добиться, чтобы Северная Корея стала "потрясающим местом за очень короткий период времени".
"Мы с удовольствием отмечаем все, что происходит, мы ценим сотрудничество с Северной Кореей. Они действительно очень хорошо сотрудничают с нами", - заявил Трамп.
Президент США добавил, что встреча с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном очень важна для КНДР и Южной Кореи, Японии и всего мира.
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При этом Трамп заметил, что собирается на встречу с лидером КНДР, который является "неизвестной личностью".
"Люди многого не знают о нем. Я думаю, что он намерен удивить...", - сказал он.
По словам Трампа, он отправляется на встречу с Ким Чен Ыном в позитивном настроении и очень хорошо подготовленным.
Президент США выразил уверенность, что переговоры принесут результаты.
Как сообщал УНИАН, 1 июня президент США подтвердил, что 12 июня в Сингапуре проведет встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном.
Северокорейский лидер ранее заявлял о приверженности идее денуклеаризации Корейского полуострова, однако настаивает, что ее необходимо осуществлять постепенно, в обмен на уступки со стороны США.
Вашингтон выступает за безоговорочный отказ Пхеньяна от ядерного оружия.
24 мая Северная Корея демонтировала ядерный полигон Пунгэри.