Трамп заявил, что отправляется на встречу с лидером КНДР «с миссией мира»

Президент США сообщил о позитивных ожиданиях от встречи с лидером Северной Кореи и добавил, что она очень важна для КНДР и Южной Кореи, Японии и всего мира.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что отправляется в Сингапур на встречу с лидером Корейской Народно-Демократической Республикой Ким Чен Ыном «с миссией мира»

Об этом он заявил на пресс-конференции в рамках участия в саммите лидеров "Большой семерки" в регионе Шарлевуа (Квебек), которая транслировалась на сайте Белого дома.

"Через несколько минут я отбываю в Сингапур. Я буду участвовать в миссии мира", - подчеркнул Трамп.

"Мы должны добиться денуклеаризации (создание безъядерной зоны на Корейском полуострове - УНИАН)", - отметил Трамп.

Он добавил, что необходимо добиться, чтобы Северная Корея стала "потрясающим местом за очень короткий период времени".

"Мы с удовольствием отмечаем все, что происходит, мы ценим сотрудничество с Северной Кореей. Они действительно очень хорошо сотрудничают с нами", - заявил Трамп.

Президент США добавил, что встреча с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном очень важна для КНДР и Южной Кореи, Японии и всего мира.

Читайте такжеКо встрече Трампа и Ким Чен Ына в сингапурских закусочных появился «Бургер мира»

При этом Трамп заметил, что собирается на встречу с лидером КНДР, который является "неизвестной личностью".

"Люди многого не знают о нем. Я думаю, что он намерен удивить...", - сказал он.

По словам Трампа, он отправляется на встречу с Ким Чен Ыном в позитивном настроении и очень хорошо подготовленным.

Президент США выразил уверенность, что переговоры принесут результаты.

Как сообщал УНИАН, 1 июня президент США подтвердил, что 12 июня в Сингапуре проведет встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Северокорейский лидер ранее заявлял о приверженности идее денуклеаризации Корейского полуострова, однако настаивает, что ее необходимо осуществлять постепенно, в обмен на уступки со стороны США.

Вашингтон выступает за безоговорочный отказ Пхеньяна от ядерного оружия.

24 мая Северная Корея демонтировала ядерный полигон Пунгэри.