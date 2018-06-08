В последние годы младшая сестра королевы Нидерландов страдала от депрессии.

В Буэнос-Айресе найдена мертвой младшая сестра королевы Нидерландов Инес Соррегьета.

Предположительно, речь идет о самоубийстве, пишет голландское издание NLTimes со ссылкой на сообщение правительства страны, передает РБК.

Информацию о самоубийстве члена голландской королевской семьи также подтверждает аргентинский портал La Nacion. Об этом заявил официальный представитель правительства Нидерландов. "Я подтверждаю, что Инес Соррегьета, сестра королевы Максимы из Нидерландов, умерла в среду вечером, по-видимому, это было самоубийство", - сообщил он журналистам.

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В связи со случившимся королева Максима отменила все публичные мероприятия 7 и 8 июня. По данным голландской De Telegraaf, члены королевской семьи направятся с неофициальным визитом в Аргентину, где состоятся похороны Инес.

Тело 33-летней погибшей было найдено в ее квартире рано утром 7 июня. Расследованием обстоятельств произошедшего занимается аргентинская полиция.

Инес Соррегьета постоянно проживала в Буэнос-Айресе. В Аргентине она получила образование психолога и с 2016 года работала в исполнительном секретариате Национального совета по координации социальной политики страны. До этого, с 2009 по 2011 год, она работала в представительстве ООН в Панаме.

В последние годы младшая сестра королевы страдала от депрессии, отмечает La Nacion. Кроме того, было известно о том, что она страдает от анорексии и находится под наблюдением врачей. Как утверждает NLTimes, королева Максима неоднократно приглашала сестру переехать в Нидерланды, однако та отказывалась. Инес была крестной матерью принцессы Арианы, одной из трех дочерей королевы Максимы.

Королева Максима родилась в Аргентине в 1971 году. В 1999 году она познакомилась с будущим королем Нидерландов, принцем Оранским Виллемом-Александром, и в 2002 году вышла за него замуж. В 2013 году Виллем-Александр вступил на престол после отречения своей матери, правящей королевы Беатрикс, и в результате Максима получила статус королевы-консорт.

Напомним, в начале февраля старший сын Фиделя Кастро, 68-летний Фидель Кастро Диас-Баларт, которого на Кубе называли Фиделито из-за сходства с отцом, совершил самоубийство на Кубе.