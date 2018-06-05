В Саудовской Аравии женщинам начали выдавать водительские права

Саудовская Аравия планирует полностью снять запрет на вождение для женщин с 24 июня.

Генеральное управление дорожного движения Саудовской Аравии начало выдавать водительские права женщинам.

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4 июня право на вождение автомобиля получили первые 10 женщин, сообщает Медуза со ссылкой на Associated Press.

Перед этим они прошли экзамен по вождению. Кроме того, по данным агенства, все они уже имеют водительские права в других странах, включая Ливан, Великобританию и Канаду.

Генеральное управление дорожного движения Саудовской Аравии планирует полностью снять запрет на вождение для женщин с 24 июня.

الف الف الف الف مبروك ل بنات الوطن

إصدار اول رخصة قياده في السعوديه pic.twitter.com/GRUNxJxpaq — سعود الزمانان (@saudalzmanan) June 4, 2018

Как сообщал УНИАН, в сентябре 2017 года Саудовская Аравия объявила, что позволит женщинам водить автомобиль. Сообщалось, что данная политика (запрет на вождение) стала глобальным символом репрессий женщин в ультраконсервативном королевстве и нанесла ущерб для международной репутации страны.

Позже стало известно, что женщинам в Саудовской Аравии также разрешат водить грузовики и мотоциклы. На транспортных средствах, которыми управляют женщины, не будет специальных номерных или опознавательных знаков.

Запрет женщинам водить автомобили в Саудовской Аравии действует с 1950-х годов; он несколько раз становился причиной акций протеста, в ходе которых женщины садились за руль и отбывали за это арест.