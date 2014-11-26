Из-за отказа передать РФ "Мистрали" Франция может потерять от 3 до 10 млрд евро - СМИ

Сумма штрафов и финансовых потерь за непоставку "Мистралей" может достичь 3 млрд евро, в то время как Российская Федерация грозит требованием "колоссальной суммы" в 10 млрд евро.

Об этом сообщают французские СМИ со ссылкой на юристов и источники в правительстве, передает Украинская правда.

В частности, парижское издание Le Parisien в статье, опубликованной 26 ноября, раскрывает процедуру востребования возмещения российской стороной.

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Кроме прямых потерь из-за неоплаты изготовленных вертолетоносцев, которые составят 1,2 млрд евро суммарно за два "Мистраля", контракт предусматривает право РФ обратиться в суд за дополнительной компенсацией. Ввиду того, что процедура требует судебного решения, сумма штрафа неизвестна заранее.

"(Французские) дипломаты считают, что Россия сможет отсудить по 800 млн за каждый корабль". Таким образом, суммарно потери будут достигать 2.8 млрд евро.

По данным издания, Россия уже готовится к иску. Нанята команда международных юристов

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"Требования России достигают колоссальной суммы в 10 млрд евро", - утверждает издание.

Газета Le Monde приводит другую оценку размера штрафа - по оценкам издания, речь может идти примерно об 1 млрд евро.

Издание Le Nouvel Observateur утверждает, что у Франции практически нет шансов минимизировать потери, продав "Мистрали" кому-то другому, кроме российской армии. Это связано с тем, что корабли переделаны под российские требования, а также с тем, что ключевые покупатели вооруженной техники в мире не нуждаются в кораблях такого типа.