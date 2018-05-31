Меган Маркл названа одной из самых влиятельных британских женщин

В рейтинге представлены женщины, представляющие мир политики, искусства, моды, СМИ и спорта.

Супруга принца Гарри Меган Маркл вошла в число 25 самых влиятельных и мотивирующих женщин Великобритании по версии журнала Vogue.

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Авторы обнародованного первого подобного рейтинга женского журнала о моде отмечают, что герцогиня Сассекская "привлекла всеобщее внимание, как никто другой в нынешнем году".

36-летняя Меган стала, по мнению Vogue, "одной из самых узнаваемых женщин в мире", обладая влиянием, которое выходит далеко за рамки ее изящного стиля. "Она помогает формированию нового, для XXI века, образа монархии", - говорится в издании.

В рейтинге представлены женщины самого различного возраста - от 22 лет (британская певица, автор песен и модель, уроженка Косово Дуа Липа) до 73-х (глава Верховного суда королевства баронесса Хейл), представляющие мир политики, искусства, моды, СМИ и спорта. В их числе и английская модельер Стелла Маккартни, дочь участника группы The Beatles Пола Маккартни, а также Амаль Клуни, британский юрист ливанского происхождения, супруга американского актера Джорджа Клуни.

Как сообщал УНИАН, свадебная церемония 33-летнего принца Гарри и 36-летней Меган Маркл состоялась 19 мая в Виндзорском замке - резиденции британских монархов. Она стала самым значимым событием в королевской семье после бракосочетания старшего брата Гарри, принца Уильяма, и Кейт Миддлтон, которое состоялось 29 апреля 2011 года. Трансляция церемонии собрала перед телеэкранами самую большую аудиторию в 2018 году.