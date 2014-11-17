В МИД Польши предупредили ЕС о «черных сценариях», которые РФ может реализовать на Донбассе

Об этом он заявил перед началом заседания глав МИД государств Евросоюза, на котором, среди прочего, планируется обсудить вопрос расширения санкций против России, сообщает польское агентство РАР.

"ЕС должен быть готов к «черным сценариям», которые могут быть написаны на востоке и юге Украины", - сказал Схетына.

Министр отметил, что возможные действия России не должны стать «сюрпризом» для европейских политиков, и призвал немедленно реагировать на возможную дальнейшую агрессию РФ против Украины.

"Если со стороны России будут агрессивные сценарии, то надо реагировать немедленно, а не готовиться к санкциям", - сказал он, отметив, что расширение санкционного списка лиц в такой ситуации "может быть мало".

Читайте такжеСвое величие Россия могла бы доказывать успехами, а не вызыванием страха у соседей - Коморовский

РАР со ссылкой на собственные источники сообщает, что министры иностранных дел государств ЕС по итогам сегодняшнего заседания, скорее всего, поручат создать дополнительный список людей, против которых будут введены персональные санкции. В то же время среди них якобы будут только представители самопровозглашенных Донецкой и Луганской «народных республик», а не представители РФ.

Как сообщал УНИАН, на минувшей неделе украинская власть отметила повышение активности пророссийских боевиков и перебрасывании новой военной техники из России, что может свидетельствовать о подготовке крупномасштабной операции по наступлению на позиции украинских военных на Донбассе.

Евросоюз уже ввел санкции против сепаратистов и российских политиков, чиновников и бизнесменов за аннексию Крыма и дестабилизацию ситуации на востоке Украины, заявив, что может еще больше усилить их в случае ухудшения ситуации.