Саудовская Аравия пригрозила заняться разработкой ядерного оружия, если Иран возобновит свою программу

Глава МИД Саудовской Аравии похвалил решение Трампа выйти из ядерного соглашения с Ираном.

Министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр заявил, что Эр-Рияд начнет разрабатывать ядерное оружие, если Тегеран возобновит свою ядерную программу.

Об этом говорится в интервью CNN, сообщает "Тиждень.иа"

"Мы сделаем все для защиты нашего народа. Мы очень ясно заявили, что если Иран получит ядерный потенциал, мы сделаем все возможное, чтобы сделать то же самое", - отметил он.

В частности, глава МИД Саудовской Аравии похвалил решение президента США Дональда Трампа выйти из ядерного соглашения с Ираном. Так, сделка была составлена некачественно, так как в ней ничего нет про ракетную программу Тегерана и поддержку терроризма.

"Мы считаем, что ядерная сделка была ошибочной", - подчеркнул он.

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Ранее Канада выразила разочарование решением президента США Дональда Трампа выйти из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (JCPOA).

Напомним, 8 мая президент Дональд Трамп сообщил, что США выйдут из ядерной сделки с Ираном, а также восстановят все санкций, которые были сняты в рамках сделки, и введут дополнительные экономические ограничения.

В свою очередь власти Ирана прокомментировали решение президента США Дональда Трампа относительно выхода из ядерной сделки, назвав его "незаконным". Кроме того, 9 мая в Иране депутаты парламента сожгли бумажный флаг Соединенных Штатов Америки с криками "Смерть Америке" после решения президента Дональда Трампа выйти из ядерного соглашения с Тегераном.

Как сообщалось, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что глубоко разочарован решением президента Соединенных Штаів Америки Дональда Трампа выйти из Совместного всеобъемлющего плана действий в отношении иранской ядерной программы и вернуться к режиму санкций в отношении Тегерана.

Также Германия, Франция и Великобритания заявили, что не поддерживают решение президента США Дональда Трампа о выходе из ядерной сделки с Ираном.