В «Правом секторе» заявили, что все же вывели бойцов из Донецкого аэропорта

Об этом рассказал боец ПС с позывным "Богема", сообщает "Украинская правда".

"Выход из аэропорта - это спланированная акция. Дело в том, что сейчас туда подтянулось много военных, необходимости в том, чтобы еще мы там были, больше нет. Мы все остаемся в зоне своей ответственности - вся северная сторона взлетной полосы", - сообщил он.

"А наше присутствие в терминалах не нужно, там и так уже критическая масса людей есть", - добавил он.

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"Своих людей будем использовать целесообразнее. Мы остаемся здесь рядом, мы увеличили свое физическое присутствие - расширились на Опытное и Водяное. Не надо истерик, что мы что-то сдаем", - добавил он.

Ранее в СНБО опровергли вывод бойцов "Правого сектора" из Донецкого аэропорта и сказали, что все подразделения, включая добровольческий батальон «Правый сектор», которые обороняют Донецкий аэропорт, находятся на своих позициях и никуда не отводятся.