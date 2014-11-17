Сегодня лидеры ЕС обсудят введение новых санкций против России

Об этом сообщает Новое Время.

Ранее во время трехсторонней встречи на саммите G20 в Брисбене лидеры США, Японии, Австралии заявили о своем единстве в деле противодействия агрессии РФ против Украины.

США, Евросоюз, Австралия, Новая Зеландия и Канада в середине марта ввели в действие первый пакет санкций из-за аннексии Крыма Россией. С апреля санкции против России начали расширять из-за поддержки Москвой пророссийских террористов в Донбассе и сбитого малайзийского Боинга под Донецком.

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Санкции коснулись ряда российских политиков, бизнесменов, компаний и банков. Россия в качестве ответа на санкции запретила ввоз говядины, свинины, фруктов, птицы, сыров и молочной продукции из ЕС и США.