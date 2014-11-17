Голландия отправит свое судно на поиски пропавшего в марте «Боинга-777»

Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на издание Global Times.

Нидерландское исследовательское судно Fugro Equator вновь приступило к поиску обломков пропавшего 8 марта лайнера авиакомпании Malaysia Airlines на юге Индийского океана.

Оно присоединится к двум другим судам, GO Phoenix и Fugro Discovery, перед которыми поставлена задача исследовать зону площадью в 160 тысяч квадратных километров.

По данным издания, судно должно было выйти в океан еще 31 октября, однако из-за задержки в поставках оборудования вынуждено было простаивать в порту австралийского города Фримантл.

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Поиски авиалайнера «Боинг-777» Malaysia Airlines в Индийском океане возобновились 6 октября в значительной отдаленности от западного побережья Австралии. В период с 6 по 15 октября была исследована акватория площадью около 127 тысяч квадратных километров.

Авиалайнер «Боинг-777»-200 авиакомпании Malaysia Airlines, совершавший рейс MH370 из Куала-Лумпура в Пекин с 227 пассажирами и 12 членами экипажа на борту, пропал с экранов радаров в ночь на 8 марта. Премьер-министр Малайзии Наджиб Разак 24 марта сообщил, что воздушное судно упало в южной части Индийского океана: об этом свидетельствовал анализ спутниковых данных. Предположительно, никто не выжил.