Глава Пентагона: США теряют военное преимущество

Выступая на форуме по вопросам обороны в Калифорнии, министр обороны США предупредил, что американская армия теряет свое технологическое преимущество и нуждается в развитии новых систем вооружения, которые смогут ответить на новые угрозы, сообщает Русская служба Би-би-си.

Такие державы, как Россия и Китай, увеличивают свои военные расходы и модернизируют вооружения, отметил Хэйгел.

Кроме того, имевшееся лишь у ограниченного круга развитых стран оружие сейчас распространяется по миру и становится доступно в том числе и, как он сказал, террористическим организациям.

Читайте такжеПентагон отправит за границу около 500 тайных агентовЧак Хэйгел рассказал о запуске новой программы, предусматривающей увеличение расходов на новейшие оборонные технологии, но не назвал даже примерных цифр.

Ранее Хэйгел заявил, что ядерные силы США страдают от некомплекта личного состава, недостатков в управлении и других проблем, которые подрывают безопасность и эффективность главного средства сдерживания.