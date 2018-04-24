"Русофобская подоплека очевидна": Лавров прокомментировал заявление G7 об ужесточении санкций против России

По мнению Лаврова, важные международные вопросы обсуждаются в других форматах.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обвинил глав МИД стран «Большой семерки» в русофобии из-за готовности ввести новые антироссийские санкции за оккупацию Донбасса.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом Лавров сказал журналистам в Пекине.

Читайте такжеПостпред Украины об отчете о коррупции в ПАСЕ: это начало большого скандала«Видимо, серьезных проблем, которые они могут решить в своем кругу, у них на повестке дня не осталось. Основные вопросы, которые затрагивают и которые важны для международной экономической жизни, международного сообщества в целом, обсуждаются в других форматах. Политические вопросы, военно-политические вопросы обсуждаются в Совете безопасности и в целом в ООН. Экономические вопросы, конечно, не могут решаться вне рамок «Группы двадцати», где участвуют наряду с «Семеркой» все страны БРИКС и многие наши единомышленники», - считает Лавров.

«Что касается итогов встречи министров иностранных дел в Торонто, то конечно, русофобская подоплека там очевидна. К сожалению, по этой русофобской, очень скользкой линии пошли и те страны «Семерки», которые заверяют нас в том, что они не разделяют попыток изолировать Россию» - подчеркнул Лавров.

Он заявил, что Россия будет отстаивать свои позиции и «терпеливо ждать», пока партнеры осознают «абсолютную тупиковость и бесперспективность подобных действий».

Как сообщал УНИАН, в итоговом заявлении встречи глав МИД стран "Большой семерки" в канадском Торонто говорится о том, что страны G7 могут рассмотреть вопрос об ужесточении санкций в отношении России в связи с ее действиями на юго-востоке Украины.