Мучала парня ножом и кипятком: британку приговорили к 7,5 годам тюрьмы за домашнее насилие

Четыре года мучений закончились приездом полиции из-за криков. У молодого человека диагностировали увечья и ожоги, он похудел до 44 кг.

22-летняя британка Джордан Уорт приговорена к 7,5 годам тюрьмы по делу о домашнем насилии и "принудительном контроле". Это первый в истории страны приговор по такой статье в отношении женщины.

Как сообщает Русская служба Би-би-си, Уорт обвиняется в том, что в течение нескольких лет издевалась над своим возлюбленным, 22-летним Алексом Скилом. В интервью британским СМИ Скил рассказал, что в течение почти четырех лет был жертвой психологического и физического насилия со стороны своей девушки.

Читайте такжеАмериканца признали невиновным после 39 лет в тюрьме

По словам молодого человека, Уорт наносила ему раны ножом, поливала его кипятком, запрещала спать с ней в одной постели и запрещала носить одежду, которая ей не нравилась. Кроме того, девушка запрещала своему возлюбленному контактировать с родственниками и друзьями, ломала его мобильные телефоны и контролировала его страницу в Facebook.

Алекс Скил рассказывает, что познакомился с Джордан, когда ему было 16 лет, оба они на тот момент учились в Бедфордском колледже. Она стала его первой девушкой, до этого у него не было серьезных отношений.

Как пишет газета Sun, Джордан Уорт росла в благополучной, любящей семье, хорошо училась в школе и в Университете Хартфордшира и хотела стать учителем. Девушка также занималась волонтерской работой в приютах для животных и собирала деньги на помощь детям в Африке. Ее отношения со Скилом выглядели идеальными, но на самом деле она устроила ему настоящий ад.

"Физическое насилие началось девять месяцев назад, а четыре года до этого продолжались моральные унижения", - рассказал Алекс в интервью изданию Daily Mail. Ситуацию усугубляло то, что страдал гидроцефалией (водянкой головного мозга), что делало его еще более уязвимой жертвой насилия. Физическое насилие со стороны девушки начиналось с простых толканий и тычков, однако постепенно приняло угрожающие масштабы, признается пострадавший.

"У меня очень любящая семья, любящие родители, но она не давала мне говорить с ними. Она била меня и шпарила кипятком, ранила мне руки, утверждая, что я говорил со своей семьей, хотя я этого не делал", - рассказывает Алекс.

"Я помню, как однажды она ударила меня по голове штекером для ноутбука, у меня началось кровотечение, я сказал: "Пожалуйста, помоги мне". [...] Она сказала: "Иди и умри!" - говорит Алекс.

После этого девушка придумала новый вид мучений: она поливала его кипятком посреди ночи, когда он спал. Алекс сильно потерял в весе, его тело покрылось ушибами и ранами, однако он не решался рассказать кому-то о том, что происходит у него дома. Девушка запрещала ему посещать врачей.

Насилие прекратилось только после того, как в июне прошлого года соседи Алекса и Джордан вызвали полицию, испугавшись громких криков, доносившихся из их дома. Прибывшие на место медики диагностировали у молодого человека увечья на руке и ожоги второй и третьей степени.

После этого Скил переехал к своим родителям в Бедфорде. По его словам, к тому моменту он похудел почти на 18 кг и весил около 44 кг. Он опасался, что его раны могли воспалиться, и это могло привести к ампутации.

"Мне сказали, что если бы я остался там дольше, я бы умер. Врачи и полицейские сошлись во мнении: мне оставалось прожить еще дней 10", - говорит Алекс.

В ходе процесса, который проходит в Королевском суде Лутона, судья заявил, что Уорт призналась, что применяла физическое насилие в отношении своего бывшего бойфренда, в том числе с использованием ножа и кипятка.

Согласно решению суда, девушке запрещено контактировать с Алексом Скилом на бессрочный период.

Как сообщал УНИАН, ранее в США пассажир круизного лайнера убил свою жену за насмешки над ним.