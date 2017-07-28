В США пассажир круизного лайнера убил свою жену за насмешки над ним

Мужчине в американском штате Аляска предъявили обвинение в убийстве жены на круизном лайнере "Emerald Princess" ("Изумрудная принцесса"). Тело 39-летней Кристи Манзанарес со смертельными ранениями на голове было обнаружено 25 июля в каюте лайнера, передает Русская служба Би-би-си.

После этого судно с около 3400 пассажирами прервало начавшийся в Сиэтле недельный круиз и совершило вынужденную остановку в городе Джуно на Аляске. Там же супруга убитой, Кеннета Манзанареса, заключили под стражу.

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Согласно судебным материалам, он был задержан после того, как сотрудники службы безопасности теплохода увидели кровь на его руках и одежде. Пассажиры также рассказывают, что слышали доносившиеся из каюты женские крики.

Свидетель, заходивший в каюту супругов, рассказал, что видел, как Манзанарес тащил тело своей жены к балкону. Когда он спросил Манзанареса, что произошло, тот ответил: "Она не переставая насмехалась надо мной".

Другой свидетель говорит, что видел шедшего по коридору мужчину в окровавленных джинсах, который бормотал: "Это плохо, это плохо". Во время обыска, проводимого агентами ФБР, подозреваемый сказал: "Моя жизнь кончена", говорится в судебных документах.

Руководство компании Summit Sotheby's International Realty, в которой работала Кристи Манзанарес, охарактеризовало ее как "преданную и любящую мать, которая планировала свой рабочий график так, чтобы как можно больше времени проводить с детьми".