В Греции планируют восстановить одно из семи чудес света

Об этом агентству France-Presse заявил мэр города Родос Фотис Хатзидиакос.

Вопрос восстановления 31-метровой статуи обсудят ученые в ходе специальной конференции, которая пройдет на острове весной 2015 года. "Мы всегда думали о восстановлении Колосса. Однако целесообразность и детали возможной реконструкции необходимо обсудить с учеными", - отметил градоначальник.

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За реализацию этого проекта изъявляли желание взяться крупнейшие и наиболее известные скульпторы и архитекторы мира.

Колосс был посвящен богу солнца - Гелиосу, покровителю Родоса. Он был возведен в 292 году до н. э. всего за 12 лет. Металл для статуи был получен от переплавки оружия и огромных осадных машин, брошенных на Родосе одним из завоевателей. Однако всего через 66 лет после возведения статуя рухнула в результате сильного землетрясения. Попытки поднять и установить ее снова успехом не увенчались, и последующие 900 лет Колосс провел лежа на боку. Захватившие Родос в 654 году сарацины разбили гигантскую фигуру на куски и продали их торговцу из Сирии.