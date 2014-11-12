Обама отрицает причастность США к протестам в Гонконге

"Я совершенно ясно сказал, что США не имеют никакого отношения к организации акций протеста, которые прошли в Гонконге", — сказал он на пресс-конференции в Пекине.

Ранее с аналогичным заявлением выступила представитель госдепартамента США Мари Харф, сообщает Росбалт.

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Напомним, в конце сентября протестующие начали акцию Occupy Central, блокируя бизнес-центр Гонконга. Они попытались прорваться в правительственный комплекс, десятки человек были задержаны, несколько получили легкие травмы. Власти и активисты обвиняли друг друга в нарушении порядка и чрезмерном применении силы. Активисты требуют прямых выборов главы семимиллионного Гонконга вместо нынешних двухступенчатых, в июне они провели десятидневный онлайн-референдум, в котором приняли участие около 800 тысяч человек и который Пекин назвал не имеющим силы.