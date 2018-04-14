"Такие действия не останутся без последствий": в России прокомментировали удары по Сирии

Посол России в США заявил, что США "не имеют морального права" обвинять другие страны в химической атаке в Думе, поскольку сами являются производителем химического оружия.

В Министерстве инностранных дел России порокомментировали ракетный удар США и их союзников по Сирии. Также посол России в США Анатолий Антонов предупредил, что такие действия будут иметь последствия.

Об этом сообщается на страницах Посольства России в Великобритании в соцсетях.

"Реализуется заранее разработанный сценарий. Опять нам угрожают. Мы предупреждали, что такие действия не останутся без последствий. Вся ответственность за них лежит на Вашингтоне, Лондоне и Париже", - говорится в сообщении.

Читайте также"Было три цели": в Пентагоне рассказали детали нанесенного удара по Сирии

Также Антонов заявил, что США "не имеют морального права" обвинять другие страны в химической атаке в Думе, поскольку сами являются производителем химического оружия.

Также свое заявление на странице в Facebook сделала прес-секретарь МИД РФ Мария Захарова.

"Сначала на сирийском народе испробовали «арабскую весну», потом ИГИЛ, сейчас американские умные ракеты. По столице суверенного государства, много лет пытающегося выжить в условиях террористической агрессии, нанесён удар. За всем этим стоят те, кто претендует на моральное лидерство в этом мире, заявляет о своей исключительности. Надо быть по-настоящему исключительным, чтобы в момент, когда Сирия получила шанс на мирное будущее, обстрелять ее столицу", - написала она.

Читайте такжеФранция и Британия подтвердили участие в военной операции в Сирии

Захарова заявила, что выводы Вашингтона про химатаку в Думе основываются на информации СМИ, после чего СМИ "должны понимать свою ответственность в случившемся".

Как сообщал УНИАН, президент США Дональд Трамп отдал приказ нанести "точечные удары" по Сирии в ответ на химическую атаку в сирийской Думе.

Трамп также обратился к Ирану и России, назвав их "наиболее ответственными за поддержку, снабжение и финансирование" режима президента Сирии Башара Асада.

Трамп подчеркнул, что удары являются прямым результатом неспособности России удержать Асада от использования химического оружия.