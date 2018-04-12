В SpaceX назвали стоимость билета на Big Falcon Rocket

Big Falcon Rocket заработает в ближайшие десять лет и сможет перевезти около ста человек в пределах Земли или к Марсу.

Президент и операционный директор компании Илона Маска SpaceX Гвинн Шотвелл рассказала о сроках запуска и стоимости билета на рейс Big Falcon Rocket.

Об этом сообщает Recode.

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По словам Шотвелл, BFR заработает в ближайшие десять лет и сможет перевезти около ста человек в пределах Земли или к Марсу. Менее чем за час транспортная система доставит человека практически в любую точку земного шара, а стоимость билета будет дороже эконома, но дешевле бизнес-класса для трансатлантических авиаперелетов (стоимость колеблется в пределах тысяч долларов). Это обусловлено тем, что BFR будет допускать оперативное (до 12 раз за 24 часа) изменение маршрута при условии запуска транспортной системы примерно раз в сутки.

Как сообщал УНИАН, космический отель может принять первых туристов уже в 2022 году.