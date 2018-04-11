Появились фото и видео с места падения военного самолета в Алжире

12:06, 11 апреля 2018
Мир
808
.alg24.net
.alg24.net
Причина авиакатастрофы пока не называется \ .gazeta.ru
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Теги: #Алжир#разбился самолет