Появились фото и видео с места падения военного самолета в Алжире
12:06, 11 апреля 2018Мир
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Большинство пассажиров разбившегося самолета были военнослужащими.
При падении погибли все 200 человек, находившихся на борту самолета \ alg24.net
По предварительным данным, на борту находилось около 200 человек. Согласно сообщениям, авиакатастрофа произошла в городе в провинции Блида Буфарике, примерно в 30 км от столицы Алжира.
Самолет упал в 30 км от столицы Алжира \ alg24.net
Причина авиакатастрофы пока не называется\ gazeta.ru
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