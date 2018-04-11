Появились фото и видео с места падения военного самолета в Алжире

Большинство пассажиров разбившегося самолета были военнослужащими.

По предварительным данным, на борту находилось около 200 человек. Согласно сообщениям, авиакатастрофа произошла в городе в провинции Блида Буфарике, примерно в 30 км от столицы Алжира.