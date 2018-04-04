В США готовят отчет о возможных попытках Трампа препятствовать расследованию вмешательства РФ

09:29, 04 апреля 2018
Мир
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Дональд Трамп / REUTERS

Об этом во вторник, 3 апреля, сообщила американская газета The Washington Post со ссылкой на три осведомленных источника, передает DW.com.

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Мюллер уведомил юристов Трампа, что готовит отчет о действиях республиканца после занятия им поста главы государства и возможных попытках последнего "воспрепятствовать правосудию".

Кроме того, спецпрокурор подтвердил необходимость лично пообщаться с хозяином Белого дома, чтобы понять, имелись ли у него намерения воспрепятствовать объективному расследованию предполагаемого вмешательства России в американские выборы.

Ранее The Washington Post сообщила, что первая попытка Трампа установить прямые контакты с властями России была предпринята в 2013 году.

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Теги: #США#Трамп#Россия