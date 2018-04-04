В США готовят отчет о возможных попытках Трампа препятствовать расследованию вмешательства РФ

Спецпрокурор США по РФ Роберт Мюллер уведомил юристов Трампа, что готовит отчет о действиях республиканца после занятия им поста главы государства и возможных попытках последнего "воспрепятствовать правосудию".

Спецпрокурор США по России Роберт Мюллер на данном этапе не рассматривает американского президента Дональда Трампа "как субъект преступления", однако продолжает вести расследование относительно его возможных связей с Москвой.

Об этом во вторник, 3 апреля, сообщила американская газета The Washington Post со ссылкой на три осведомленных источника, передает DW.com.

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Мюллер уведомил юристов Трампа, что готовит отчет о действиях республиканца после занятия им поста главы государства и возможных попытках последнего "воспрепятствовать правосудию".

Кроме того, спецпрокурор подтвердил необходимость лично пообщаться с хозяином Белого дома, чтобы понять, имелись ли у него намерения воспрепятствовать объективному расследованию предполагаемого вмешательства России в американские выборы.

Ранее The Washington Post сообщила, что первая попытка Трампа установить прямые контакты с властями России была предпринята в 2013 году.