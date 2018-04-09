По его словам, обвинения в адрес Дамаска в применении химического оружия в Думе используются для разворачивания не только антисирийской, но и антироссийской кампании.

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что российские военные в Сирии уже «отреагировали» на возможный удар США.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал на пресс-конференции в Москве по итогам переговоров с министром иностранных дел Таджикистана Сироджиддином Асловым.

«Насчет предостережений, звучащих из окружения президента США о том, что Вашингтон не исключает возможность нанесения ударов по Сирии - знаете, наши военные уже на это отреагировали. У нас есть свои обязательства перед САР. Обязательства, основанные на нашем договоре, заключенном с легальным, легитимным правительством САР по просьбе этого правительства, являющегося, между прочим, страной-членом ООН», - сказал Лавров.

При этом он назвал «очень опасным развитием событий недавний авиаудар по сирийской базе Т-4».

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«С ударами, конечно, надо разбираться, и это очень опасное развитие событий, надеюсь, что это понимают, по крайней мере, военные - и американские, и тех стран, которые входят с США в одну коалицию», - сказал Лавров.

Он добавил, что нужно разбираться, кто именно нанес удар этой ночью по базе в Сирии.

«Там сообщений много о том, кто летал, кто не летал. В Вашингтоне, по крайней мере, на данный момент, отрицали, что эти удары наносили американцы или кто-либо из членов их коалиции», - сказал он.

Он добавил, что это «лишний раз говорит о том, что там слишком опасно становится, в Сирии, где появились игроки, которых никто никуда не приглашал».

«Которые сами себя туда пригласили под предлогом уничтожения ИГ, борьбы с терроризмом, а потом, кроме этой цели, стали появляться и другие цели. Как анонсируемые, так и тщательно скрываемые», - отметил Лавров.

По его словам, обвинения в адрес Дамаска в применении химического оружия в Думе используются для разворачивания не только антисирийской, но и антироссийской кампании.

Как сообщал УНИАН, 9 апреля государственные СМИ Сирии сообщили о ракетном ударе по военному аэропорту, в результате которого погибли или получили травмы несколько человек.

Несколько ракет попали в авиабазу "Тиас", также известную как "T4", вблизи города Хомс в первые часы понедельника.

"Детали все еще появляются и непонятно, кто несет ответственность", - говорится в сообщении.

Следует отметить, что Государственное информационное агентство Сирии сначала назвало сообщение о ракетном ударе на аэродроме "Тиас" "вероятной атакой США", но позже удалило упоминание о Соединенных штатах.

В то же время, в США отрицали свою причастность к ракетному удару.

"В этот раз Министерство обороны не проводит воздушных ударов в Сирии", - говорится в заявлении Пентагона.

"Однако мы продолжаем внимательно следить за ситуацией и поддерживать дипломатические усилия для привлечения к ответственности тех, кто использует химическое оружие в Сирии и других местах", - добавили там.

Позже Сирийская мониторинговая группа заявила, что от ракетного нападения на авиабазу в центральной Сирии погибли 14 человек, включая иранцев.

Ранее советник Белого дома по безопасности и борьбе с терроризмом Томас Боссерт заявил, что Белый дом не исключает военных действий против Сирии на фоне информации о химической атаке в сирийском городе Дума.